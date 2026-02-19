Armando González está teniendo un brillante rendimiento con Chivas desde hace varios meses, por lo que ya se proclamó campeón de goleo en la Liga MX, se ganó llamados a Selección Mexicana y ahora hasta recibió una oferta para marcharse al futbol de Rusia.

En horas recientes se dio a conocer que el equipo del CSKA de Moscú decidió lanzar una poderosa oferta de 20 millones de dólares para tratar de convencer a la Hormiga de abandonar al Guadalajara, pero la respuesta del futbolista fue negativa.

Después de unas horas, han comenzado a surgir nuevos detalles al respecto, en donde se reveló que los dirigentes de la escuadra rusa decidieron no tener ningún tipo de contacto con la gente del chiverío, ya que no querían entablar alguna negociación, sino que por la premura de su cierre de registros, decidieron abrir la chequera para comprarlo sin importar la opinión de la escuadra tapatía.

“Guadalajara nunca recibió oferta, porque no era con Guadalajara el tema. Si lo hubo, fue con él y estaban dispuestos a pagar la cláusula de rescisión (…) El CSKA contacta a su agencia de representación para hacerle saber su intención de pagar la cláusula, no querían negociar con Chivas.

“Cuando son cosas así, que no quieres negociar y que te urge, porque el mercado en Rusia cerró el día de hoy. La oferta se presentó el lunes y tuvieron muy poco tiempo para analizarla, estudiarla y tomar la decisión”, explicó el comunicador César Huerta en su canal de YouTube.

¿De cuánto dinero es la cláusula de rescisión de Armando González en Chivas?

En diciembre se hizo oficial la renovación de Armando González con Chivas, en donde el club se comprometió a darle mejores condiciones económicas de forma inmediata, logrando su objetivo de blindarlo ante el interés de cualquier club de Europa o de México.

Es por eso que la cláusula de rescisión de la Hormiga rondaría los 15 millones de dólares para Europa y de 18 millones de dólares para la Liga MX y el resto del continente americano, aunque estas cifras son extraoficiales.