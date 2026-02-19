Chivas viene de tener una semana brillante debido a que no solo logró quedarse con el Clásico Nacional, sino que también volvió a ser la base de la Selección Nacional de México. Sin embargo, esta tarde noche Javier Aguirre confirmó que Bryan González y Ángel Sepúlveda no son considerados, salvo una catástrofe, en la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo 2026.

No caben dudas de que el momento que vive el equipo de Gabriel Milito lo ponen no solo como máximo candidato a quedarse con el título, sino como uno de los equipos a seguir desde el seleccionado nacional. Especialmente porque hay once jugadores que se entienden a la perfección en cada uno de los encuentros de la Liga MX.

Esta tarde noche Javier Aguirre confirmó la lista de convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia en el Estadio La Corregidora. La misma cuenta con siete jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Bryan González no será tenido en cuenta para el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, hoy el Vasco confirmó que hay 2 jugadores del Guadalajara que no serán tenidos en cuenta para la cita mundialista. Se tratan de Bryan González y Ángel Sepúlveda, dos jugadores citados a los amistosos frente Panamá y Bolivia, por lo que es casi un hecho que estarán presentes en la Liguilla del Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda llegó a Chivas para pelear por un lugar en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

¿A qué hora se juega México vs. Islandia?

El amistoso entre México e Islandia se llevará adelante el próximo miércoles en el Estadio La Corregidora a las 21:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por televisión abierta por el Canal 2 y en Azteca 7.