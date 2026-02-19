La discusión sobre cuál equipo es el más grande de México se mantiene más viva que nunca, ya que los aficionados del América sostienen que son el club más importante del país por tener más títulos; sin embargo, en Chivas saben que son más relevantes por historia, legado, éxitos y hasta por afición.

Es por eso que Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, fue cuestionado sobre su opinión acerca de cuál club debe ser considerado el más grande de la Liga MX, por lo que dejó en claro que depende con cuál mirada se observe la comparativa.

El ‘Eterno Capitán’ admitió que si es por trofeos, las Águilas deben de ser puestas por encima del resto; sin embargo, dejó en claro que si es por relevancia e impacto en el país, el chiverío es mucho más grande que los azulcremas.

“Primero me gustaría que me dijeras qué es ser grande. Si es grande en títulos, América tiene más títulos y es un equipo grande, pero Guadalajara también tiene títulos y también es un equipo grande.

“Si ser grande es quien tenga más relevancia e impacto, Guadalajara es un equipo mucho más grande que América. Es subjetivo dependiendo de quien lo vea. Creo que los dos son equipos grandes, junto con Cruz Azul que tienen un impacto general en todo sentido: prensa, aficionados y todos están al pendiente de ellos”, declaró el exjugador rojiblanco a Récord.

Similitud de la Hormiga González con Chicharito Hernández

“La similitud que puedo encontrar rápidamente, es que tiene mucha movilidad. Armando González siempre está donde debe de estar. El gol contra América es una peinada y se anticipa, ese es el deseo de querer estar ahí y eso lo tenía muy bien Javier Hernández, siempre estaba en el lugar correcto”, concluyó el histórico capitán rojiblanco.