Chivas ya regresó a los trabajos en Verde Valle para enfrentar a Cruz Azul tras la victoria ante América. El equipo de Gabriel Milito busca estirar su invicto a siete partidos y estirar la diferencia en la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, dan a conocer la intención del Guadalajara para renovar el contrato de Gabriel Milito, mientras que Luis Romo ilusiona con regresar antes de lo esperado. A su vez, Veljko Paunovic regresa a México tras su paso por el Rebaño Sagrado, mientras que Televisa se quiere aprovechar de la afición rojiblanca en Estados Unidos.

Chivas ya piensa en renovar a Gabriel Milito

Una de las imágenes que no paró de dar de qué hablar en redes sociales fue en relación a la reunión que mantuvieron con Gabriel Milito. Alex Ramírez dio a conocer en redes sociales que uno de los tópicos de los que hablaron fue en relación a la renovación del contrato del técnico argentino, mientras que horas más tarde César Huerta señaló que hay una intención del club en un futuro de llevar adelante estas negociaciones.

“No hay negociaciones en este momento, pero lo que sí hay es una declaración de intenciones. Al interior de la directiva de Guadalajara ha comenzado a hablarse sobre la eventual renovación o búsqueda de renovación de Gabriel Milito como técnico del Guadalajara”, comentó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

La reacción de Gabriel Milito sobre su salida de Chivas

Una de las noticias del martes fue en relación a la posible salida de Gabriel Milito de Chivas para llegar a Independiente, información que surgió desde Argentina por parte de una página de aficionados del conjunto argentino que se preguntaba si no era el timonel rojiblanco la persona ideal para asumir la presidencia de su equipo.

En medio de este contexto, Alex Ramírez dio a conocer que la reacción del argentino sobre estas versiones le causaron risa. “Gabriel Milito, me contaban, que ni caso hace a este tipo de cosas. La plática con la directiva (…) dicen que hasta risa les da cuando comienzan a verse este tipo de publicaciones“, reveló.

Veljko Paunovic regresa a México tras su paso por Chivas

Una de las grandes noticias que hubo este martes es que la Selección Mexicana enfrentará a Serbia en amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 en territorio nacional. De esta manera, se dará el regreso de Veljko Paunovic como timonel de su país tras su paso por el Rebaño Sagrado.

¿Luis Romo regresa ante Cruz Azul?

En redes sociales Chivas dio de qué hablar debido a que publicó una fotografía de Luis Romo corriendo en la práctica que se realizó en Verde Valle. Sin embargo, es un hecho que no será tenido en cuenta ya que tiene un desgarro y la misma le llevará al menos cuatro semanas de recuperación.

Televisa se quiere aprovechar de Chivas

Una de las grandes jugadas de Amaury Vergara fue sacar de Televisa a Chivas, club que le daba grandes ganancias a la empresa de Emilio Azcárraga. Ante esta situación revelaron que en Estados Unidos el dueño de América se quiere aprovechar de la afición rojiblanca ya que pone los partidos del Guadalajara en televisión restringida.