Gabriel Milito se ha convertido en el personaje más mencionado en días recientes en torno a Chivas, no solamente por el gran trabajo que ha desempeñado al frente del Rebaño, sino también por los rumores que lo ponen en la órbita de Independiente de Argentina.

En horas recientes se ha hecho un escándalo debido a que el timonel del Guadalajara está siendo mencionado por algunos aficionados sudamericanos como opción para volver a su país como presidente del Rojo, aunque no ha surgido nada de alguna fuente oficial o algún reporte periodístico.

Es por eso que Alejandro Ramírez ventiló cómo tomó Gabriel Milito el rumor, asegurando que lo están tomando con humor y que “hasta risa les da” tanto al entrenador como a la propia directiva rojiblanca.

“Viene de una página de aficionados. Que les gustaría, pero nunca de la gente de Independiente o de algún representante. No se ha dado ni se va a dar ningún tipo de contacto.

“Gabriel Milito, me contaban, que ni caso hace a este tipo de cosas. La plática con la directiva (…) dicen que hasta risa les da cuando comienzan a verse este tipo de publicaciones“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

