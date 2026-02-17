El Club Deportivo Guadalajara está planificando el futuro de la institución, la cual no solamente abarca a Chivas, sino que también tiene a otros representantes como el Tapatío en Liga de Expansión y a Chivas Femenil en el Circuito Rosa, por lo que Amaury Vergara podría estar preparando algunas sorpresas con estos dos últimos equipos.

Debido a que el Estadio Akron será sede mundialista, la directiva del Guadalajara decidió darle un trato menos severo al césped que se colocó hace más de medio año, por lo que se ha mandado al Tapatío a jugar de forma definitiva al Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez de Tepatitlán durante este semestre.

Por su parte, ha habido algunos encuentros en el que el equipo de Chivas Femenil también ha salido del Coloso de Zapopan para participar en el Estadio Jalisco, aunque podría cambiar de sede de forma definitiva.

El comunicador Raymundo González reveló que la directiva rojiblanca encabezada por Amaury Vergara llegaría a un acuerdo con la gente de Tepatitlán para que sea la sede del Tapatío y Chivas Femenil durante los próximos años debido a que el club que actualmente se encuentra en dicha plaza, se mudará a Veracruz.

“Será cierto que Chivas ya rentó el estadio del Tepatitlán para jugar por 10 años para jugar ahí. Y que el plan es llevarse a Chivas Femenil al Tepa Gómez. El Tepatitlán se va a ir a jugar a Veracruz”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

Directiva de Chivas analiza esa posibilidad desde el 2025

Hay que recordar que después de que se cambió el pasto del Estadio Akron, existió preocupación de que no estuviera listo para albergar los partidos del Apertura 2025, por lo que se buscaron alternativas para el Tapatío y Chivas Femenil, en donde la opción más viable era el Estadio Tepa Gómez.