Chivas es el equipo más grande y querido no solamente en México, sino también en Estados Unidos, en donde tiene millones de aficionados que siguen cada partido del Rebaño dentro de la Liga MX, por lo que Emilio Azcárraga se enfocó en esos seguidores rojiblancos.

Desde que el Guadalajara decidió romper su relación con Televisa para incursionar en el streaming con Amazon Prime, la empresa de San Ángel ha perdido varios millones de pesos en anunciantes por no poder transmitir recurrentemente a la escuadra tapatía.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que la televisora decidió mandar los próximos partidos contra Cruz Azul, Toluca y Atlas, clubes que son difundidos por Televisa, a la señal de Vix Premium, por lo que si quieren ver esas tres semanas al chiverío, deberán contratar la señal de la plataforma que pertenece a Azcárraga Jean.

“Como Chivas se fue de Televisa y las cosas no quedaron tan bien. Ahora, cada que el Rebaño juega con un equipo de Televisa, que será Cruz Azul, Toluca y después Atlas, en Televisa aprovechan y clavan el diente porque saben que el billullo del futbol mexicano lo mueven las Chivas.

“Eso no pasa en México, pero en Estados Unidos, cada que Televisa va a pasar a Chivas lo mandan a Vix Premium. Obligan a los paisanos a pagar una suscripción para poder ver al Rebaño”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.