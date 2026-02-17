El arranque del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 ha sido inmejorable, con una racha de seis victorias consecutivas que lo tienen como líder; sin embargo, para un exjugador de nuestras Chivas, este momento no puede entenderse sin Gabriel Milito.

“Yo creo que el buen momento de Chivas es un tema del técnico y también de la directiva, han trabajado con las fuerzas básicas, sabemos que Chivas es dificil que compren jugadores porque se aprovecha de la situación, pero principalmente a estos jóvenes que les dieron la confianza”, dijo Aldo de Negris en entrevista con FOX Sports.

“También lo de Milito, que siendo extranjero podría exigir que los contrataran y se la jugó con los jóvenes. Hay que darle más valor a Milito porque no es que pueda estructurar un buen equipo, si volteas a ver los suplentes de Tigres y Rayados es otro equipo, en Chivas se está haciendo un gran trabajo, los jóvenes están brillando y me parece que van a estar peleando el campeonato”, agregó el exfutbolista mexicano.

Cabe mencionar que actualmente, Chivas es el equipo que mejor juega en el futbol mexicano y gracias a ese gran funcionamiento se encuentran en la conversación por el título del Torneo Clausura 2026.

Aldo de Nigris pide más valor para Gabriel Milito.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Al Club Deportivo Guadalajara se le viene otra prueba complicada luego de vencer al América el sábado pasado y será ante Cruz Azul dentro de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

Señalar que dicho encuentro se celebrará este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por TUDN y ViX.