Mientras el Club Deportivo Guadalajara responde de buena manera en el Torneo Clausura 2026, Ángel Sepúlveda sigue quedando a deber luego de ser fichado en diciembre pasado tras el gran momento que vivía con Cruz Azul.

Desde su retorno a Chivas para la preseten campaña del máximo circuito del balompié azteca, el “Cuate”, como también es conocido, no se ha hecho presente en el marcador en partidos oficiales.

Por esta situación, el atacante de 35 años de edad ha perdido protagonismo con el Rebaño Sagrado, apenas sumando 111 minutos en el Torneo Clausura 2026, divididos en seis compromisos, donde en ninguno de ellos fue titular.

Ángel Sepúlveda pasa por un mal momento futbolístico.

En ese contexto, Ángel Sepúlveda está lejos de ser el delantero que fue con Cruz Azul, que gracias a sus 39 goles fue considerado por Javier Aguirre para disputar encuentros de la Selección Mexicana, pero hoy no es ni la sombra de lo que llegó a ser con el conjunto de La Máquina.

Cruz Azul, la prueba de Ángel Sepúlveda para terminar con su sequía goleadora

El próximo partido de nuestras Chivas en el Torneo Clausura 2026 será ante Cruz Azul y sin lugar a dudas será una prueba para que Ángel Sepúlveda termine con su sequía goleadora.

Cabe mencionar que dicho cotejo se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN y ViX.