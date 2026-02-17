La conversación sobre el therianismo alcanzó al futbol mexicano luego de una publicación difundida en las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara, en la que Roberto Alvarado abordó el tema de manera abierta.

Cabe mencionar que la publicación de nuestras Chivas generó reacciones inmediatas entre aficionados al tratarse de un asunto poco habitual dentro del entorno deportivo, pero que actuamente es tendencia.

Las palabras del “Piojo” Alvarado provocó carcajadas entre quienes presenciaban el momento; sin embargo, el futbolista no perdió la seriedad y con tono firme, explicó que el plantel se siente identificado con esa comunidad.

“Un dato curioso, todos los de las Chivas son Therian porque son unos perros para jugar”. mencionó el atacante mexicano, que vive un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Luego de vencer al América en el Clásico Nacional, el Club Deportivo Guadalajara ya se prepara para enfrentar a Cruz Azul en la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse el sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y el cual será transmitido por TUDN y ViX.