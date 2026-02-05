Chivas está registrando un espectacular arranque del Clausura 2026 en el que marcha perfecto en la tabla de posiciones, por lo que el Rebaño se ha ganado los halagos de los especialistas y aficionados; sin embargo, en el interior de la institución no estarían satisfechos y Gabriel Milito seguiría exigiendo al máximo a sus futbolistas.

El entrenador argentino es un obsesionado con la perfección, por lo que sigue buscando que cada uno de sus futbolistas mejore, por lo que se reveló que no estaría del todo satisfecho con el rendimiento de dos jugadores titulares, aunque confía en que incrementarán su nivel con el transcurrir del torneo.

El comunicador Alejandro Ramírez reveló que en el Guadalajara no están complacidos con el rendimiento de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez en lo que va del semestre, por lo que confían en que para la segunda mitad del torneo ya habrán alcanzado su mejor versión futbolística.

“Hay elementos que se esperan que para la jornada 11 contra Santos Laguna den el ‘do de pecho’ porque en el Guadalajara están esperando más de dos elementos a la ofensiva.

“Roberto Alvarado viene recuperando un nivel importante y se espera que tenga un cierre espectacular, que no tenga dudas para el llamado a Selección Mexicana y que está en vías de crecimiento. Piojo Alvarado es uno de los diferentes de la Liga.

“Hay otro elemento del que Guadalajara está esperando a que dé más, ya que consideran que no está a tope futbolísticamente (…) Efraín Álvarez es uno de los jugadores que en Xolos daban muestras técnicas importantes y sienten que ha estado bien, pero piensan que puede dar más.

“Para no ir el próximo mercado de fichajes por otro generador de futbol, esperan que Efraín junto con Roberto, comiencen a convertirse en los hombres importantes para el Guadalajara“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez en el Clausura 2026