Quedan horas para que se cierre el mercado de pases, por lo que Chivas espera que surja un milagro y algún equipo de la Liga MX se lleve a Alan Pulido o Érick Gutiérrez. En medio de este contexto, surge el rumor de que estaría al caer la llegada de Jonathan Pérez, pero César Huerta, insider del Guadalajara, reveló que el futbolista hoy se encuentra en una lista de seguimiento.

Para algunos el libro de pases del Rebaño Sagrado podría haber sido muy austero para muchos, pero fue aceptable porque llegaron Ángel Sepúlveda, gran suplente de Armando González, y Brian Gutiérrez, quien llegó y no para de rendir. A su vez, en el proyecto de Tapatío llegaron Ángel Chávez, Cruz Medina, Rodrigo Parra y Jesús Hernández.

En medio de este contexto, quedan horas para que se cierre el mercado de pases para el Clausura 2026 de la Liga MX y reportan que Chivas va a la carga por Jonathan Pérez, jugador de Nashville. Mientras se habla de una última jugada de la directiva rojiblanca, César Huerta confirmó que de momento es solo un rumor debido a que está en una lista de seguimiento del Rebaño Sagrado.

Jonathan Pérez es buscado por Chivas. (Foto: GETTY)

“Hemos preguntado con la gente del Guadalajara y este es un muchacho cuyo nombre está en carpeta desde hace un tiempo. Es uno de estos futbolistas que está en una lista de seguimiento y esto existe desde que están los españoles”, reportó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “¿Qué podemos confirmar muchacho? Que en la lista de seguimiento del Guadalajara si está Jonathan Pérez. (…) Que vaya a llegar en este mismo mercado bueno esto solamente se mantiene en la categoría de rumor. No hay una confirmación de negociación ni con la gente de Tapatío ni con la gente de Guadalajara, pero esto no significa que esté descartado porque cuando está descartado sí me dicen de inmediato no. En este caso me han dicho que el nombre lo conocen porque está en la lista del Guadalajara”.

¿De qué juega Jonathan Pérez?

Lo llamativo de este interés de Chivas por Jonathan Pérez es que es un futbolista que se destaca por jugar como extremo. Sin dudas sería extraño porque Hugo Camberos espera tener una oportunidad, pero Gabriel Milito no lo utiliza.