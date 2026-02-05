A pesar del gran momento que vive Chivas en lo deportivo, hay temas internos que aún generan ruido dentro del club. Uno de los más llamativos es la situación de Erick Gutiérrez, quien fue completamente borrado del proyecto por Gabriel Milito y cuya salida es prioridad para la directiva, presuntamente por diferencias personales con el estratega argentino.

Sin embargo, el propio Guti rompió el silencio recientemente y dejó entrever que él no fue el responsable del conflicto. Con frases como “no todo lo que dicen es cierto” y aclarando que no es un jugador problemático, el mediocampista sembró la duda sobre el origen real del choque. Esto ha llevado a muchos a voltear a ver el pasado de Gabriel Milito, quien sí tiene antecedentes de enfrentamientos fuertes a lo largo de su carrera.

Gabriel Milito se peleó con su propio hermano Diego en un Clásico de Avellaneda

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Gabriel Milito jugaba para Independiente y su hermano Diego para Racing, en pleno Clásico de Avellaneda. Tras una falta cometida por Gabriel, la discusión entre ambos fue tan intensa que Diego pidió abiertamente su expulsión. La tensión fue tal que ambos confesaron después que la pelea se extendió durante todo el partido, dejando una imagen poco común entre hermanos.

¡Terminó en la comisaría! Gabriel Milito llegó a los golpes con un asistente técnico

Ya en su etapa como director técnico, Milito protagonizó un escándalo mayor dirigiendo a Argentinos Juniors. En un partido ante Central Córdoba, el estratega rojiblanco se fue a los golpes con un asistente del DT rival, Sergio Rondina. La situación escaló tanto que tuvo que intervenir la seguridad del estadio y, posteriormente, Milito fue detenido por la policía y trasladado a una comisaría para rendir declaración, aunque el asunto no pasó a mayores.

Gabriel Milito se peleó fuertemente con su propio jugador luego de que lo expulsaran

La intensidad de Gabriel Milito tampoco ha distinguido entre rivales y propios. También en Argentinos Juniors, el técnico explotó contra su jugador Santiago Montiel luego de que fuera expulsado por burlarse del rival. Las imágenes mostraron a Milito jaloneándolo de la camiseta y gritándole con furia, situación que obligó a miembros de su cuerpo técnico a intervenir para separarlos. Episodios como este explican por qué muchos ven posible que el conflicto con Erick Gutiérrez tenga su origen del lado del entrenador.