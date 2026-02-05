Chivas ha tenido un inicio de torneo que ilusiona a toda su afición, colocándose como el máximo candidato al título del Clausura 2026 según diversos analistas y expertos del futbol mexicano. Sin embargo, la verdadera prueba llegará en la Liguilla, donde el Guadalajara perderá a sus seleccionados nacionales y, a diferencia de otros clubes, no tendrá la posibilidad de reforzarse con extranjeros.

En entrevista para Órbita Deportiva, el Director Deportivo Javier Mier fue cuestionado directamente sobre si Chivas puede ser campeón bajo estas condiciones, considerando su histórica política de jugar solo con mexicanos. Aunque evitó poner fechas o promesas, sí fue claro al asegurar que el club va por el camino correcto para competir por títulos incluso con estas limitantes.

Mier explicó que el proyecto actual no depende de una sola persona, ni de él ni de Gabriel Milito, sino de toda la institución. Señaló que Chivas ha buscado especialistas en distintas áreas para fortalecer el funcionamiento del club, lo que incluso genera debates internos sobre decisiones deportivas, pero siempre con el objetivo de hacer lo mejor para el equipo.

La parte más contundente de su declaración llegó cuando resumió el rumbo del club: “Creo que estamos en el camino. Chivas tiene una base sólida en tres pilares: formación de jugadores, captación de talento en México o en el mundo y fichajes con base en el modelo de juego”. Mier remarcó que el progreso es evidente y que esas bases son las que acercarán al Guadalajara al objetivo final: los títulos.

Este discurso parece respaldarse en lo que se ve en la cancha, pues canteranos como Armando González ya brillan en el Primer Equipo, mientras que jugadores encontrados en el extranjero como Brian Gutiérrez y Richard Ledezma han encajado de inmediato. Además, cada refuerzo llega con una función muy clara dentro del modelo de juego, y no solo por ser el nombre de moda, algo que podría llevar al Guadalajara al éxito tarde o temprano.

Chivas se podría reforzar en Liguilla con jugadores que no vayan al Mundial

Finalmente, existe una posibilidad que podría ayudar al Rebaño Sagrado en la Fiesta Grande. En la Liga MX se analiza una regla para permitir refuerzos en Liguilla a los equipos clasificados, siempre y cuando sean jugadores de clubes eliminados que tampoco vayan al Mundial. Aunque la idea aún no es oficial, sería una alternativa para Chivas ante la imposibilidad de sumar extranjeros y la ausencia de sus seleccionados nacionales.