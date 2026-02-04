En Chivas se está viviendo un ambiente de felicidad, en el que todo está saliendo a la perfección, en donde una de las sorpresas de este Clausura 2026 lo protagoniza Daniel Aguirre quien está convertido en un jugador importante en el Rebaño.

El nivel del mexico-estadounidense no pasa desapercibido por la afición, por lo que poco a poco se ha ido ganando la simpatía de la afición después de un año de pesadilla en el que estaba cepillado por la falta de confianza de parte de varios entrenadores.

Sin embargo, el sello característico de Daniel Aguirre en este Clausura 2026 son sus bailes en cada ocasión que logra anotar un gol con el Guadalajara, por lo que reveló que esta idea nació en conjunto con su novia debido a que le gustan las películas de baile.

“Desde chiquito siempre me han gustado las películas de baile, como la de Stomp the Yard, Step Up, todas esas me han gustado, son mis favoritas.

“Los festejos, mi novia y yo, pensamos en qué baile sigue o son canciones que escuchaba cuando era niño y se van dando así, no más. Ya tenemos la siguiente, pero hay que esperar”, explicó el futbolista en entrevista con TV Azteca.

¿Cuántos goles ha anotado Daniel Aguirre con Chivas?

Después de estar cepillado en el Guadalajara, el mexico-estadounidense ha demostrado su valía en el interior del chiverío, por lo que desde que llegó Gabriel Milito al banquillo rojiblanco ha anotado tres goles, uno contra Pumas en el Apertura 2025 y dos más en el Clausura 2026 frente a Pachuca y San Luis.