Alan Mozo ha sufrido un nuevo golpe en su carrera futbolística al confirmarse que la lesión sufrida hace unos días en el Pachuca contra Querétaro le ha puesto fin a su participación en el Clausura 2026; sin embargo, esta noticia también habría golpeado dentro de Chivas.

Independientemente de que aún es un activo del Guadalajara pese a que se encuentra a préstamo con los Tuzos, la realidad es que esta fractura complica en demasía los planes de la directiva rojiblanca, la cual tenía altas expectativas de que el futbolista convenciera a Jesús Martínez de hacer válida la opción de compra.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, explicó que esta lesión le complica el panorama a Alan Mozo, ya que solamente contará con seis meses para poder convencer a los hidalguenses de quedarse en su equipo, tomando en cuenta de que en caso de no ser así, deberá regresar al chiverío, club que no lo tiene contemplado.

“¿Por qué pierde? Porque la gran esperanza del Guadalajara cuando decidieron prestar a Alan Mozo, especialmente al Pachuca, era que lo hiciera bien, que retomara su nivel, que recuperara su carrera y pudiera enfocarse en el futbol. A partir del convencimiento que lograra dentro de la cancha, convencerles de comprarlo.

“En el Guadalajara lamentaron esta noticia (la lesión), porque complica seriamente toda posibilidad que hubiera de poder vender a Alan Mozo al término del préstamo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es la lesión que sufrió Alan Mozo en Pachuca vs. Querétaro?

“Luego de los estudios realizados, se confirmó que el jugador presenta una fractura helicoidal no desplazada a nivel tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince de grado dos de tobillo”, fue el parte médico que compartió el Club Pachuca en sus redes sociales.