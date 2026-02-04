Chivas se ha caracterizado por siempre tener grandes equipos, pero también por dar de qué hablar por las actitudes de jugadores con los diferentes cuerpos técnicos. En medio de este contexto, Armando González llamó la atención con su enojo cuando fue suplantado ante Atlético de San Luis, por lo que dieron a conocer Gabriel Milito decidió mantener una charla con el canterano y advertirle para que no se vuelva repetir ese comportamiento.

Una de las frases que sigue resonando en Verde Valle del entrenador argentino es que llegaba porque la directiva consideraban que podían llevar adelante el proyecto y que con él las caritas no van. Esa determinación la vivió a flor de piel Alan Pulido en el Apertura 2025, mientras que para el Clausura 2026 lo sufre Érick Gutiérrez.

En medio de este contexto, Armando González dio de qué hablar debido a que ni bien se fue suplantando aventó una playera y todo indica que estaba molesto porque consideraba que podría haber hecho más. Las imágenes dieron de qué hablar en las redes sociales porque dejó en evidencia que es un jugador autoexigente o que se enojó con el entrenador.

Armando González se fue molesto en Atlético de San Luis vs. Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido ante Atlético de San Luis, revelan que el entrenador argentino mantuvo una charla con la Hormiga para que no se vuelva a repetir. Según lo informado por Alex Ramírez, Gabriel Milito no quiere que los jugadores comiencen a realizar ningún tipo de berrinche si no ven acción en cada uno de los partidos.

“Armando González recibe una orientación, un consejo de parte del técnico, pero al mismo tiempo como una advertencia. No berrinches, no caras, todos en el equipo tienen que aportar y él humildad cuando tenga que salir para cederlo a otros compañeros porque también puede malinterpretarse”, reportó esta mañana el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube. Y agregó: “Dentro de un regaño, podemos decir consejo u orientación. Pero queda como advertencia que nadie es indispensable en Guadalajara”. En el mismo informe Ramírez destapó la Hormiga aclaró que estaba enojado con él mismo y no por la decisión que tomó el timonel rojiblanco.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

A pesar de haber anotado un solo gol ante Atlético de San Luis, Armando González hoy se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo del Clausura 2026 con tres anotaciones. El actual líder del campeonato es Joao Pedro quien ante Chivas marcó un doblete.