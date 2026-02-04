Chivas sorprendió a propios y extraños con la presentación de su tercer uniforme para el Clausura 2026, una camiseta conmemorativa por el 120 aniversario del Club que rompió esquemas al apostar por el color azul y detalles en dorado. El diseño rinde homenaje a los orígenes del equipo, cuando fue fundado bajo el nombre de Club Unión, por lo que desde su lanzamiento surgió la gran duda entre la afición: ¿cuándo volvería a usarse?

El calendario de febrero parecía una oportunidad ideal para verlo nuevamente en cancha, ya que el Guadalajara tendrá tres partidos como visitante y solo uno de local. Sin embargo, la Liga MX confirmó que ante Mazatlán Chivas no usará el uniforme azul, sino el jersey blanco de visita que el equipo ha utilizado de forma constante desde el Apertura 2025.

Chivas volverá a usar el uniforme blanco contra Mazatlán.

Esto apunta a que el tercer uniforme podría reaparecer hasta el duelo contra Toluca. El partido frente al América será en casa y, por tradición, se jugará con el rojiblanco, mientras que ante Cruz Azul no se puede utilizar el azul por la similitud de colores, lo que obliga a optar por el uniforme local o el de visita. Así, los Diablos serían el único rival del mes ante el que podría utilizarse el alternativo.

El jersey azul ha generado una fuerte división entre la afición rojiblanca. En un inicio fue duramente criticado por romper con la identidad tradicional del club, pero con el paso de los días la percepción ha cambiado, especialmente después de verlo en persona y en acción, al punto de que muchos aficionados han salido a defenderlo e incluso a presumir su compra.

Obligaron a Chivas a cambiar detalles del uniforme azul por un patrocinador

Otro detalle que no pasó desapercibido fue una ligera modificación en el uniforme azul utilizado ante Atlético San Luis. El estampado del patrocinador Caliente presentó un cambio sutil respecto al diseño original, lo que ha generado especulación sobre una petición directa para que el logotipo se distinguiera más. Fuera de ese ajuste, el jersey se mantiene igual al que fue presentado oficialmente.