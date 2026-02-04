El mes de febrero será clave para las aspiraciones de Chivas en el Clausura 2026, pues tras visitar a Mazatlán, el Guadalajara deberá enfrentar una seguidilla de partidos de alta exigencia al recibir al América y posteriormente visitar a Cruz Azul y Toluca. Para Gabriel Milito y su cuerpo técnico estos encuentros son fundamentales, no solo para seguir sumando puntos, sino porque se trata de rivales que muy probablemente podrían reencontrarse en la Liguilla.

Sin embargo, uno de estos compromisos podría sufrir un cambio de planes inesperado, específicamente la visita a Cruz Azul. Y es que por temas relacionados con el Mundial, La Máquina podría verse obligada a cambiar nuevamente de estadio, moviendo el partido que originalmente estaba programado para jugarse en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla.

Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en Liguilla.

De acuerdo con información de Récord, el Gobierno de Puebla, propietario del inmueble, ya habría notificado a las directivas de ambos clubes que el estadio deberá ser cedido a partir del 14 de marzo, ya que será utilizado como base operativa o sede de entrenamientos para una de las selecciones mundialistas. Aunque el partido entre Cruz Azul y Chivas está programado para el 21 de febrero, no se descarta que La Máquina decida mudarse antes, considerando que el cambio será inevitable y el césped está en pésimas condiciones.

Este movimiento no debería afectar directamente al Guadalajara, ya que el encuentro seguirá siendo en calidad de visitante, incluso podría beneficiarlo al jugarse prácticamente en una sede neutral. Aun así, es un ajuste logístico que deberá ser considerado tanto por el cuerpo técnico como por la directiva, especialmente en temas de traslado y planeación.

Chivas jugará tres partidos seguidos de visitante y Cruz Azul es el primero

Además, Chivas afrontará una racha de tres partidos consecutivos como visitante, producto de un cambio de calendario solicitado por el propio club. El Guadalajara jugará fuera de casa ante Cruz Azul, Toluca y Atlas, una seguidilla exigente que pondrá a prueba la profundidad del plantel. La buena noticia para la afición es que los tres encuentros serán transmitidos por televisión abierta, facilitando que los seguidores rojiblancos puedan acompañar al equipo.