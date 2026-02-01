El Club Deportivo Guadalajara enfrentará un mes de febrero clave en el Torneo Clausura 2026, con una seguidilla de partidos que pondrán a prueba su constancia y nivel competitivo.

La actividad comenzará con un duelo fuera de casa ante Mazatlán FC, dentro de la Fecha 5 y sumar en este encuentro en el Estadio El Encanto será fundamental para iniciar el mes con inercia positiva.

El encuentro que acaparará todos los reflectores llegará en la Jornada 6, cuando nuestras Chivas se mida al América en una nueva edición del Clásico Nacional. Este enfrentamiento siempre tiene un peso especial, no solo por la rivalidad histórica, sino por el impacto anímico y mediático que genera dentro del campeonato mexicano.

Después del Clásico de Clásicos del balompié azteca, el Rebaño Sagrado deberá cambiar rápidamente el chip para enfrentar a Cruz Azul, otro rival directo y protagonista constante en la Liga MX.

Cabe mencionar que el duelo ante el conjunto de La Máquina exigirá máxima concentración, ya que se espera un cotejo de gran intensidad, pues los capitalinos cuentan con uno de los mejores planteles del futbol mexicano.

Febrero será intenso para Chivas.

La exigencia del mes continuará con el enfrentamiento ante los Diablos Rojos del Toluca, un equipo que se caracteriza por su fortaleza como local y por su capacidad para competir en instancias importantes.

Con rivales como Mazatlán, América, Cruz Azul y Toluca, febrero se perfila como un periodo determinante para el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026, ya que de obtener resultados positivos podría consolidar a los pupilos de Gabriel Milito como serios aspirantes al título.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras imponerse al Atlético de San Luis en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, Chivas sigue como líder en la tabla general al sumar 12 puntos. El Rebaño Sagrado ha ganado sus cuatro compromisos hasta el momento, ventaja que le permite tener tres unidades de diferencia sobre sus escoltas más cercanos, Cruz Azul y Atlas.