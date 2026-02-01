Chivas viene de superar a Atlético de San Luis de la mejor manera luego de haberse impuesto por 3-2 en el Estadio Alfonso Lastra. Tras lo sucedido frente a los Potosinos, Brian Gutiérrez terminó de enamorar a toda la afición rojiblanca debido a que reveló que sueño en el Guadalajara es ser campeón.

A lo largo de las últimas semanas el Guadalajara logró encontrar el once ideal que Gabriel Milito repite partido a partido. A su vez, en relación a lo sucedido en el Apertura 2025, Diego Campillo y Fernando el Oso González fueron los jugadores que salieron del cuadro titular y que esperan desde el banco de suplentes su oportunidad para jugar.

Uno de los jugadores que tomó el lugar del Oso y que fue una grata sorpresa para todo Chivas es sin dudas Brian Gutiérrez. El mediocampista que llegó proveniente de Chicago Fire se puso la playera del Guadalajara, rindió y se ganó su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

Brian Gutiérrez habló tras su convocatoria a la Selección Mexicana.

Tras el partido, el nuevo Guti terminó de enamorar a toda la afición del Guadalajara al declarar que sueño quiere cumplir con el Guadalajara. “Ser campeón con Chivas”, expresó el futbolista rojiblanco en zona mixta.

El mensaje de Raúl Rangel tras la victoria ante San Luis

Luego de lo sucedido contra Atlético de San Luis, Raúl Rangel dejó un mensaje que toda la afición del Guadalajara apoyó. “Cada día te quiero más. ¡Vamos Chivas!”, expresó el Tala en redes sociales.