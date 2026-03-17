Gabriel Milito está registrando un torneo de ensueño al frente de Chivas, ya que de los 10 partidos que ha disputado ha ganado 8 y solamente a perdido 2, por lo que marcha con un paso firme para poder igualar una tendencia que se ha mantenido en el Rebaño desde la instauración de los torneos cortos.

El Guadalajara presume actualmente 24 puntos y le falta disputar 7 partidos, es decir, le falta disputar 21 unidades, por lo que los tapatíos tienen amplias posibilidades de imponer una marca.

Y es que desde que se instauraron los torneos cortos, cada vez que el chiverío logra superar la barrera de los 32 puntos, ha llegado hasta la Final del futbol mexicano, tendencia que tratarán de repetir en este Clausura 2026, en donde solamente les faltan 8 puntos para poder alcanzar esa cifra.

Verano 1997

En aquel certamen, bajo la tutela de Ricardo Ferretti, el Guadalajara logró la hazaña y se convirtió en campeón del futbol mexicano al vencer a Toros Neza en la Final, bordando su décima estrella en la historia del futbol profesional.

Invierno 1998

También durante la época de las Súper Chivas, todo apuntaba a que el Rebaño sería campeón nuevamente; sin embargo, se vieron sorprendidos en la Final frente al poderoso Necaxa, en donde la anécdota más recordada es que Luis García se asustó y se negó a cobrar un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido, cediéndoselo a Alberto Coyote, quien lo falló.

Clausura 2004

En aquel certamen, el Guadalajara de Hans Westerhof presumía un estilo espectacular de juego, llegando hasta la Final frente a Pumas, en una de las series más parejas y recordadas de la historia, en donde el ganador se decidió desde el manchón de penalti, donde Rafael Medina erró su disparo y le cedió el trofeo a los felinos.

Clausura 2023

La más reciente ocasión se suscitó con Veljko Paunovic en el banquillo, llegando hasta la Final en su primer torneo al frente del Guadalajara; sin embargo, dejaron escapar la gloria al dejar escapar una ventaja de 2 goles frente a Tigres.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026

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