Chivas está peleando por la cima de la tabla de posiciones de este Clausura 2026, en donde en caso de un triunfo sobre el Club León, podría retomar la posición de privilegio dentro de la Liga MX; sin embargo, la directiva ya tiene en mente otros objetivos.

Independientemente de que falta la etapa más importante del torneo local, los altos mandos del Guadalajara ya estarían charlando junto con el cuerpo técnico de Gabriel Milito acerca del armado del plantel de cara al próximo semestre, en donde un aspecto crucial es el tema de los refuerzos.

Según el reportero de ESPN, Jesús Bernal, la directiva ya vislumbra desde opciones de refuerzos, así como los juveniles que podrían dar el salto al primer equipo o los elementos prestados que podrían regresar al plantel tapatío.

“La directiva del Guadalajara, en un nivel operativo como lo es Javier Mier o Alejandro Manzo, ya comienzan de nueva cuenta con esto que se tiene que hacer con un poquito de anticipación, que es la planeación del siguiente torneo.

“Viene lo que ya sabemos, la búsqueda de refuerzos, cuáles jugadores caben, cuáles se podrían ir, a quiénes podrían traer, quiénes podrían subir, cuáles terminan préstamos. Es todo este ajedrez que se hace en el equipo de Chivas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles jugadores están prestados y podrían volver a Chivas?

La realidad es que el panorama recae en solamente dos futbolistas que podrían volver, siempre y cuando la directiva y el cuerpo técnico den el visto bueno y se trataría de Luis Gabriel Rey que está cedido en Puebla, así como Víctor Guzmán, quien se encuentra en el Pachuca.