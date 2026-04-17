Desde la llegada de Fernando Hierro a la Dirección Deportiva de Chivas, la institución cambió de perspectiva sobre la contratación de futbolistas mexico-estadounidenses, comenzando a explotar esa alternativa para fichar a jugadores de calidad y a precios más accesibles.

Desde entonces, el Guadalajara se ha encargado de explorar ese mercado, fichando a jugadores importantes como Daniel Aguirre, Richy Ledezma o Brian Gutiérrez, por lo ha sido una maniobra altamente efectiva para los rojiblancos.

Es por eso que el actual Director Deportivo del chiverío, Javier Mier, dejó en claro que la contratación de estos jugadores no va en contra de la identidad de la institución, por lo que seguirán explorando este tipo de fichajes en beneficio del conjunto tapatío.

“La tenemos clara, mientras mantengamos nuestra identidad y nuestra historia, vamos a buscar opciones que nos puedan venir a complementar. Son jugadores que nos han venido a dar eso que quizás necesitamos como características. Viendo como en este plan de sucesión vamos encontrando las diferentes posibilidades que nos den la posibilidad de ir mejorando el plantel.

“De los que han venido, son extraordinarias personas, son trabajadores y para nosotros es muy importante que el perfil del jugador sea de futbolistas integrales dentro y fuera de la cancha. Los que han venido, estamos muy contentos con ellos. Cerrarnos o hablar de cosas específicas es muy difícil de hablar, porque es un campo muy abierto y no tenemos el control de cómo se puede trabajar de un lado o del otro”, reveló el directivo en charla con Telemundo.

¿Quiénes son los jugadores mexico-estadounidenses que han llegado recientemente a Chivas?