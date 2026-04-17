La novela entre Chivas y Alan Pulido por fin llegó a su fin hace unos días cuando el club hizo oficial que habían rescindido el contrato del delantero; sin embargo, la situación que facilitó la salida del delantero de 34 años fue una grave equivocación que cometió.

Aunque tenía contrato vigente hasta el próximo mes de diciembre, Puligol fue notificado desde hace varios meses que no entraba en planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026, por lo que la directiva trató de encontrarle acomodo en otro club, misión que fue imposible debido al sueldo tan elevado que percibía el futbolista en el Rebaño.

Sin embargo, hace unos días se confirmó de forma sorpresiva que el chiverío logró desvincularse del atacante, aunque esto se habría debido a que el jugador dejó de presentarse en Verde Valle durante tres semanas consecutivas, con lo que el área legal del conjunto rojiblanco pudo efectuar la rescisión del contrato según reveló el director de Récord, Carlos Ponce.

“Me contaron que la razón principal por la que el Guadalajara decidió rescindir el contrato de Peluchín es porque el delantero dejó de presentarse en el club, ¡desde hace tres semanas! Ya no asistía a entrenamientos ni con la nutrióloga, la justificación que se necesitaba para poder cepillarlo”, escribió el comunicador en su columna.

¿Por qué Gabriel Milito no quería a Alan Pulido en Chivas?

El delantero posee cualidades futbolísticas que podían ayudar al plantel; sin embargo, su falta de compromiso y su gusto por las constantes salidas nocturnas, no fueron del agrado del entrenador argentino que prefirió prescindir de él desde el semestre anterior.

¿Cuánto dinero le costaba Alan Pulido a Chivas?

Alan Pulido llegó como refuerzo al Guadalajara en diciembre del 2024, firmando un contrato por dos años, en donde se acordó que su salario sería de 1.8 millones de dólares al año, es decir, su sueldo le costaba al club 150 mil dólares al mes. En otras palabras, su salario oscilaba los 2 millones 700 mil pesos mexicanos al mes.