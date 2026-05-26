El supuesto nuevo jersey de Chivas con Nike salió a la luz y rápidamente se volvió tema de conversación entre la afición.

La posible nueva playera del Club Deportivo Guadalajara ya comenzó a dar de qué hablar en redes sociales luego de que se filtraran imágenes del que sería el próximo uniforme de local del Rebaño Sagrado, ahora bajo la marca Nike.

La filtración fue publicada por el reconocido sitio especializado Footy Headlines, medio que constantemente adelanta diseños de camisetas de distintos clubes alrededor del mundo.

De acuerdo con las imágenes filtradas, la camiseta mantendría la esencia tradicional de Chivas con tres franjas rojas al frente acompañadas de detalles en color blanco.

Además, destaca la presencia del escudo colocado del lado izquierdo del pecho, mientras que la clásica paloma de Nike aparecería del lado derecho como parte del nuevo acuerdo comercial.

Esta sería la nueva playera de local de Chivas.

¿Cuándo sería presentada la nueva playera de Chivas con Nike?

La nueva etapa de las Club Deportivo Guadalajara con la marca Nike está cada vez más cerca. De acuerdo con información de Mediotiempo, la nueva línea deportiva que utilizará Chivas comenzará a estrenarse a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que finalizaría el vínculo comercial con Puma.