Ante las constantes dificultades para encontrarles acomodo a sus jugadores, sobre todo a los juveniles que están surgiendo del Tapatío, la directiva podría buscar alternativas para darles salida.

Uno de los problemas más graves que tiene Chivas semestre tras semestre es el de encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes, por lo que la directiva debe hacer muchas maniobras para poder mandar a esos futbolistas a otro club y librarse, por un tiempo, de ese sueldo.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar para el Apertura 2026, en donde los altos mandos del Guadalajara podrían adoptar una nueva idea para la ventana de transferencias con los activos que no entran en planes y es buscarles una venta, en lugar de préstamos, aunque con descuentos importantes.

En otras palabras, la idea de la directiva del Guadalajara es que los jugadores que ya no entren en planes, en lugar de buscarles acomodo, estarían dispuestos a ofrercerlos en venta a precios bajos para liberarse de esa problemática en el corto y mediano plazo.

“En Guadalajara, jugadores que ya no entran en planes o que consideran que ya terminaron sus ciclos en cada una de sus formaciones y que llegaron hasta ahí, dicen: ‘vamos a utilizarlos como ahí te va. Lo agarras, para mí valen tanto sus derechos federativos y no como préstamos de un año y luego los regresan.

“De estos, el que quieras, ahí están al mejor postor. ¿Cuánto traes en la bolsa izquierda para completarlo con la derecha?”, explicó el comunicador Alejandro Ramírez en su canal de YouTube.

¿Quiénes serían algunos jugadores que podrían salir con dicha política de Chivas?

En el redil tienen a varios jugadores que no entran en planes y que no han podido acomodar ni tratando de prestarlos, elementos como Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Eduardo García, entre otros.