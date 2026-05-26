David Medrano destapó la petición que estaría realizando la directiva azulgrana y sus razones para querer medirse al Rebaño cuanto antes.

Chivas es hoy en día una de las grandes potencias de toda la Liga MX gracias al proyecto que ha ido consolidando de la mano de Gabriel Milito, en el que poco a poco se están acercando a la serie por el título del futbol mexicano.

Sin embargo, ese gran momento del Guadalajara lo ha vuelto sumamente atractivo para los adversarios, no meramente por lo deportivo, sino por el poder de convocatoria, por lo que el Atlante tiene prisa de enfrentarse al Rebaño en su regreso a la Primera División.

Es por eso que el comunicador David Medrano destapó que los Azulgranas estarían pidiendo directamente a la Liga MX que en la jornada 1 le permitan enfrentarse, en calidad de local, a Chivas o América, para hacer una gran fiesta por su regreso al Máximo Circuito.

“Todavía están trabajando en eso. Le abres la puerta para que muchos te empiecen a pedir. Por ejemplo, Atlante quiere que en la primera jornada le pongas al América o a las Chivas y de local. Échame la mano, para que sea significativo el regreso, ponme a uno de esos dos”, explicó en el programa La de Ocho.

La petición de Chivas para el arranque del Apertura 2026

“Por ejemplo, Chivas, desde la época de Ricardo Peláez dice: ‘de ser posible, en el arranque, no me pongas a los gigantones. Ponme a Bravos, Necaxa, San Luis (…) Darles cuerda a todos es bien complicado”, concluyó David Medrano.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2026?

Aunque no se ha dado a conocer el calendario de competencia del próximo torneo, ya se pactó que el comienzo será el día viernes 17 de julio, pese a que aún estará por jugarse la Final de la Copa del Mundo.