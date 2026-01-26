Chivas vuelve a los trabajos esta tarde en Verde Valle de cara a la jornada cuatro del Clausura 2026 cuando visite a Atlético de San Luis. En medio de este contexto, confirmaron que Luis Olivas se convierte en nuevo jugador de Atlante y en la novena baja confirmada del Guadalajara para este torneo.

Una de las primeras decisiones que tomó Gabriel Milito ni bien finalizó el Apertura 2025 de la Liga MX fue delinear la lista de jugadores borrados. La misma tuvo cerca de 10 nombres que no entraban en planes por indisciplina, nivel, estilo y sobrecupo en la posición como sucedió en la lateral derecha con Alan Mozo.

Uno de los jugadores que no entró en planes fue Luis Olivas, quien mantenía sus entrenamientos con la Sub-21. El defensor que llegó a jugar con la Selección Mexicana se convirtió en la octava baja confirmada del Guadalajara para el Clausura 2026.

Luis Olivas ya salió de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Presentamos al defensa Luis Olivas como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026. ¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro!”, publicaron los Potros. Cabe destacar que no es casualidad que haya decidido ir a ese equipo porque en los siguientes seis meses jugará en la Liga de Expansión MX y en el Apertura 2026 se convertirá en participante de la Liga MX.

¿Cuáles son las bajas confirmadas de Chivas para el Clausura 2026?

Para el Clausura 2026, Chivas lleva confirmadas ocho bajas para el presente torneo. Isaác Brizuela y Chicharito Hernández por finalización de contrato, Cade Cowell, Alan Mozo, Teun Wilke y Francisco Méndez por préstamo, Raúl Martínez en venta definitiva y Daniel Ríos tras rescindir su vínculo con el Guadalajara.

Quedan tres jugadores para encontrarle acomodo y que se encuentran entrenando con Chivas Sub-21. Eduardo García, que se rumoreó con llegar a Mazatlán, Érick Gutiérrez, pretendido por Pachuca, San Diego FC y Los Angeles FC, y Alan Pulido, a quien le queda un año de contrato por 1.8 millones de dólares y que no interesa en nadie.