Mientras el Clausura 2026 de la Liga MX entra en receso con las Chivas de Guadalajara como único líder, todas las miradas apuntan hacia la Selección Mexicana, donde el Rebaño conforma la base del Tri en esta convocatoria realizada por Javier Aguirre. De hecho, un total de seis jugadores rojiblancos fueron de la partida en el amistoso que acabó con victoria por 1-0 ante Panamá.

Richard Ledezma: debut y figura con el Tri

De los seis elementos del Guadalajara que fueron de la partida con México, para muchos el más beneficiado con el amistoso fue Richard Ledezma. Aguirre repitió el mismo esquema que utiliza Gabriel Milito en Chivas, con Luis Romo como líbero y los mismos carrileros. En ese sentido, la actuación de Richy resultó más que interesante, con mucho protagonismo con balón y participaciones ofensivas.

Brian Gutiérrrez también tuvo su debut con México

Otro de los que se estrenó fue el flamante fichaje rojiblanco, Brian Gutiérrez, quien una vez finalizado el encuentro se refirió a su decisión de elegir la playera del Guadalajara: “Jugar con Chivas fue mi decisión ahí porque son puros mexicanos. Cuando yo estaba con Chivas yo estaba 100% con México”, comentó. En su debut con el Tri, Javier Aguirre lo utilizó más como mediapunta, en comparación al doble pivote del que suele partir en el Rebaño.

Luis Romo quiere meterle presión a Javier Aguirre

En otra muestra de la confianza que todavía le tiene, Luis Romo fue el capitán del Tri por decisión de Javier Aguirre. El referente rojiblanco no se baja de la pelea por un lugar en la convocatoria final: “Es motivante estar en el Mundial. Hay que pelear por un puesto y todos los que lo hicieron hoy, trataron eso y siempre hay que destacar lo positivo. Hay que pelearlo, hay que soñarlo y hay que sentirlo. Hay que dificultárselo al profe, siempre hay que soñar con estar ahí y apoyar siempre. El venir, venir y exigir, para que los que estén al final se esfuercen al máximo y también lleguen muy bien”, reflexionó Romo.

Luis Olivas podría ser el próximo en salir

Entre los jugadores que no fueron tenidos en cuenta por Gabriel Milito, también aparece el nombre de Luis Olivas, quien no ha jugado partidos oficiales con el primer equipo desde su regreso. Según información del periodista Antonio Camacho, el zaguero central podría recalar en Atlante, equipo que aspira a jugar en la Liga MX a partir del próximo torneo.