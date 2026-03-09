El Club Deportivo Guadalajara volvió a sacar pecho en el Clásico Tapatío y presumió su dominio sobre los Rojinegros Atlas tras imponerse 1-2 en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Chivas logró llevarse tres puntos clave en uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano, en un encuentro donde, además del marcador, también mostraron superioridad en varios apartados estadísticos.

De acuerdo con los números que compartió el Rebaño Sagrado, los pupilos de Gabriel Milito dominaron ampliamente el trámite con 67% de posesión, muy por encima del 33% que registraron los de Diego Cocca.

En ataque, el Club Deportivo Guadalajara también fue más insistente, pues generó 12 disparos en los 90 minutos, cuatro de ellos con dirección a portería, mientras que los “Zorros” apenas logró siete intentos, con tres tiros al arco.

Otro de los rubros que evidenció la superioridad de nuestras Chivas fue la circulación de balón, ya que registró 554 pases totales, más del doble de los 257 que completaron los Rojinegros del Atlas durante el Clásico Tapatío.

Cabe mencionar que con este resultado el Rebaño Sagrado no solo se quedó con el orgullo de la ciudad, sino que también reafirmó su dominio reciente sobre los “Zorros”.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras la victoria ante los Rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 21 unidades, producto de siete victorias y dos derrotas, solo se encuentra por debajo de Cruz Azul y Toluca.