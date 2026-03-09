La victoria del Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 dejó varios datos destacados, y uno de ellos tuvo como protagonista a Diego Campillo.

El elemento de Chivas se convirtió en el jugador con más pases completados de la Fecha 10, con un total de 85, reflejando su influencia en la construcción del juego durante el triunfo ante los Rojinegros del Atlas.

El encuentro, disputado en la cancha del Estadio Jalisco, comenzó con ventaja para los pupilos de Diego Cocca tras el gol de Paulo Ramírez. No obstante, el Rebaño Sagrado reaccionó en la segunda parte con el tanto de Armando González; sin embargo, la remontada se concretó por la vía penal tras un excelente cobro de Ángel Sepúlveda.

En medio de ese contexto, el trabajo de Diego Campillo fue fundamental para el funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Milito, disputando los 90 minutos del Clásico Tapatío.

Diego Campillo fue fundamental en la victoria de Chivas sobre Atlas.

Los números de Diego Campillo con Chivas en el Torneo Clausura 2026

Cabe mencionar que Diego Campillo se ha convertido en un elemento importante paraGabriel Milito. En lo que va del Torneo Clausura 2026 suma 422 minutos disputados, divididos en siete encuentros, cuatro de ellos como titular.

Señalar que su valor poco va subiendo como la espuma. Según el sitio especializado Transfermarkt, actualmente está tasado en 2 millones de euros, equivalente a poco más de 51 millones de pesos mexicanos, medio millón de euros más que cuando estaba en Bravos de Juárez.