Las Chivas de Guadalajara regresaron a la victoria en el Clásico Tapatío frente al Atlas correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado logró remontar el marcador y vencer por 2-1 para consolidarse en los primeros puestos y dejar atrás las derrotas frente a Cruz Azul y Toluca. Lo próximo para el conjunto rojiblanco será recibir a Santos Laguna el próximo sábado 14 de marzo.

Daniel Aguirre no estará ante Santos Laguna

En la victoria sobre Atlas, el defensor Daniel Aguirre llegó a su quinta tarjeta amarilla en el Clausura 2026, por lo que no podrá jugar el próximo duelo frente a Santos Laguna. En su lugar, Gabriel Milito mencionó a Gilberto Sepúlveda, Miguel Gómez o Miguel Tapias como sus posibles reemplazos, recordando que Luis Romo tampoco está disponible y será otra baja en la defensa.

Daniel Aguirre no podrá jugar ante Santos Laguna (Imago7)

Raúl Rangel festejó de cara a la afición de Atlas

En un partido donde protagonizó un error en salida de balón que ayudó a poner en ventaja al Atlas, Raúl Rangel finalmente salió victorioso y las cámaras en el estadio lo captaron con una particular celebración, llevándose las manos a los oídos y mirando de cara a la parcialidad local del Estadio Jalisco.

El Tala Rangel festejó de cara a la afición del Atlas (Imago7)

Milito y la razón del doble nueve

Otra de las sorpresas que dejó el Clásico Tapatío fue la de ver a Chivas con dos delanteros definidos como Armando González y Ángel Sepúlveda. En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito explicó su decisión: “El tema del doble 9 es buscarle variantes al equipo porque muchas veces los rivales te estudian, te hacen mano a mano, y sentimos que cuando hacen mano a mano nuestro inicio con ese jugador de más, más tu arquero, dos jugadores de más los perdes, entonces te obligan a jugar en corto y largo o directamente en largo, y necesitamos un acompañante a la “Hormiga”, por eso decidimos que sea Sepúlveda”, mencionó.

Óscar García Junyent será DT del Ajax

Quien fuera entrenador de Chivas pero no tuviera un buen paso por el Rebaño, el español Óscar García Junyent, tendrá uno de los desafíos más importantes en su carrera, pues fue confirmado como estratega del Ajax para las ocho jornadas restantes de la Eredivisie. El antiguo pastor del Rebaño estaba ejerciendo su rol en Fuerzas Básicas y al parecer tenía una cláusula de que recibiría la oportunidad en el primer equipo en caso de que dicho cargo quedara vacante.