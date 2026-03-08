El técnico del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito, sorprendió a propios y extraños con su alineación ante los Rojinegros del Atlas, metiendo desde el inicio a Ángel Sepúlveda y a Armando González.

Por consecuencia, el estratega argentino fue cuestionado en rueda de prensa y destapó por que determinó salir con dos centros delanteros en el Clásico Tapatío en la cancha del Estadio Jalisco.

“El tema del doble 9 es buscarle variantes al equipo porque muchas veces los rivales te estudian, te hacen mano a mano, y sentimos que cuando hacen mano a mano nuestro inicio con ese jugador de más, más tu arquero, dos jugadores de más los perdés, entonces te obligan a jugar en corto y largo o directamente en largo, y necesitamos un acompañante a la “Hormiga”, por eso decidimos que sea Sepúlveda” mencionó.

Cabe mencionar que esta estrategia le terminó funcionando a Gabriel Milito, pues sus dos atacantes se hicieron presentes en el marcador, lo que llevó al Club Deportivo Guadalajara a llevarse el Clásico Tapatío.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras vencer al Atlas?

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 21 unidades, producto de siete victorias y dos derrotas, a solo cuatro puntos de Cruz Azul, quien marcha como líder de la competencia.