El Club Deportivo Guadalajara volvió al camino de la victoria al derrotar1-2 a los Rojinegros del Atlas en una edición más del Clásico Tapatío como parte de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, dejando atrás dos caídas consecutivas y celebrándolo con una indirecta para su rival.

Nuestras Chivas se levantaron luego del gol de Paulo Ramírez para llevarse el triunfo con tantos de Armando “Hormiga” González y Ángel Sepúlveda, este último con ubn penal marcado en la recta final del compromiso.

Una vez consumada la victoria, el Rebaño Sagrado aprovechó sus redes sociales para lanzar un mensaje que recordaba la posible venta del Atlas a José Miguel Bejos, dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Triunfo rojiblanco en casa. Chivas 2-1 Pericos. #ClásicoTapatío”, fue el mensaje que compartió el Club Deportivo Guadalajara tras quedarse con el Clásico Tapatío.

No obstante, no fue suficiente, pues el propietario del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, se sumó a las burlas, compartiendo un contundente mensaje junto a un video de sus futbolistas: “Ganó el equipo de Guadalajara”.

Cabe mencionar que con esta victoria nuestras Chivas se mantienen en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 21 unides, con un balance de siete victorias y dos derrotas.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 será ante Santos Laguna, como parte de la Fecha 11, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.