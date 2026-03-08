Chivas viene de tener una grandiosa noche en el Estadio Jalisco luego de haber superado por 2-1 a Atlas. Por otro lado, de lo que nadie habla es que Luis Romo acompañó al Guadalajara debido a que estuvo presente en la cancha de los rojinegros junto a su hijo y festejó con un Gabriel Milito eufórico tras el pitazo final del Gato Ortiz.

La ausencia del capitán del Rebaño Sagrado es sumamente sensible porque es el encargado de encaminar al ataque desde el fondo. A pesar de su lesión, Diego Campillo lo suplantó de la mejor manera ante América y Cruz Azul.

A pesar de que sigue lesionado, Luis Romo acompañó a sus compañeros en el Estadio Jalisco. Es más, es uno de los futbolistas que se encontraba con el staff y una cámara lo tomó cuando Gabriel Milito festejaba eufórico la victoria ante Atlas.

Luis Romo siguió de cerca todo lo que sucedió con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en redes sociales, el capitán del Guadalajara dejó un mensaje en redes sociales tras quedarse con los tres puntos. “+3 y con la de México bien puesta, inculcando apoyar siempre a los mexicanos”, publicó en Instagram junto a una fotografía junto a su hijo.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas ante Atlas?

Chivas volverá a jugar en el Clausura 2026 el próximo sábado cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 11 a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos y Canadá por Telemundo.