Chivas volvió a quedarse con el Clásico Tapatío luego de haber ganado por 2-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Tras lo sucedido por la jornada 10 del Clausura 2026, Diego Cocca dio una insólita excusa al señalar que no pudieron realizar trabajo en cancha y de pelota parada para enfrentar al Rebaño Sagrado. No hay que olvidarse que Gabriel Milito ni se quejó cuando se llevaron a siete jugadores previo al choque contra Toluca.

Al igual que ante los escarlatas como frente a Cruz Azul, el Rebaño Sagrado comenzó abajo en el marcador gracias al gol de Paulo Ramírez. Sin embargo, en el segundo tiempo Armando González anotó el 1-1, mientras que Ángel Sepúlveda anotó el 2-1 final.

Por otro lado, en la previa del Clásico Tapatío, Diego Cocca se quejó del calendario del Rebaño Sagrado. Tras el partido, el entrenador de Atlas puso como excusa que no pudieron trabajar con mayor precisión a diferencia de Chivas. “Ya lo dije. Yo tengo una manera de ser y me manejo por estos valores. Yo digo las cosas que veo y las que están mal las digo. Es una ventaja deportiva que Chivas no juegue y más en un tercer partido, sin duda”, comenzó.

Diego Cocca volvió a hablar del calendario de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “¿Qué hago con eso? Trabajar, no hicimos nada táctico nada parado de cancha recuperamos bien a los jugadores. Recuperamos bien a los jugadores, todo fue en base de videos a fichitas y la verdad que tengo que felicitar a mi cuerpo técnico porque el equipo entendió perfecto lo que tenía que hacer dentro de la cancha y el equipo funcionó, presionó, atacó y esto es lo que nos toca”.

Gabriel Milito le contestó a Diego Cocca

En conferencia de prensa, Gabriel Milito le contestó a Diego Cocca al señalar que se adaptan sin quejarse al calendario. “Transitamos esta nueva jornada de esta manera porque tocó el calendario así. Nos adaptamos y salimos a jugar en todos los campos o intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera”, comentó.