La previa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas estuvo marcada por las quejas de Diego Cocca sobre el calendario. El entrenador rojinegro consideró que el Rebaño llegaba con ventaja deportiva al duelo, luego de que su partido ante León fuera reprogramado, mientras que Atlas sí disputó su compromiso de media semana frente a Tijuana. Tras el triunfo rojiblanco en el Estadio Jalisco, Gabriel Milito respondió de manera indirecta a esos cuestionamientos.

El técnico argentino restó importancia a la polémica pero remarcó que su equipo simplemente se adapta a las condiciones del torneo. “Van nueve partidos, jugamos seis partidos de visitantes, tan solo tres en el Akron. Ahora por suerte volvemos a encontrarnos con nuestra gente, a nosotros nos gusta jugar en el Akron, nos sentimos cómodos ahí”, señaló el entrenador del Guadalajara.

Milito también explicó que el calendario es una circunstancia que los equipos deben afrontar sin excusas. “Transitamos esta nueva jornada de esta manera porque tocó el calendario así. Nos adaptamos y salimos a jugar en todos los campos o intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera”, afirmó, dejando claro que no considera que el descanso haya sido un factor determinante.

Finalmente, el estratega rojiblanco destacó el rendimiento de sus jugadores en el Clásico Tapatío y defendió la justicia del resultado. “A veces sale mejor, a veces peor, podes ganar o perder, pero el equipo me gustó. Me gustó cómo compitió el Clásico y a partir de esa manera de competir y de jugar creo que alcanzamos un resultado merecido”, concluyó.

Diego Cocca reiteró su reclamo sobre el calendario

Por su parte, Diego Cocca volvió a poner en discusión el poco tiempo de trabajo que tuvieron para prepara el partido: “Tengo una manera de ser y manejo con estos valores, digo las cosas que veo, las que están mal las digo. Es ventaja deportiva que Chivas no juegue, sin duda y más en un tercer partido. No puedo hacer nada con eso, nos pusimos a trabajar, no hicimos nada táctico. Trabajamos con puro video y fichitas y aún así el equipo entendió perfecto”, dijo el DT de los Zorros.