El entrenador de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca, señaló que las marcaciones arbitrales, especialmente las relacionadas con los penales, terminaron teniendo peso en el rumbo del partido durante el Clásico Tapatío frente al Club Deportivo Guadalajara.

A pesar de ello, el estratega argentino resaltó la entrega y la disposición de su equipo, subrayando que sus futbolistas mantuvieron una actitud competitiva y lucharon durante todo el encuentro.

“El tema de los penales que terminan condicionando, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final, todavía faltan siete fechas así que hay que seguir. Me gustaría estar en la Liguilla, ahí el que toque, toque”.

El entrenador de los “Zorros” también mostró inconformidad con la señalización del primer penal, ya que consideró que la jugada fue sancionada con demasiada severidad. Incluso señaló que en una acción parecida dentro del área rival pudo haberse marcado una falta a favor de su equipo, pero el árbitro decidió no marcarla.

Diego Cocca hablo en rueda de prensa tras el Clásico Tapatío.

“Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gary cuando fue del otro lado. Entonces, bueno, un día te va a favorecer, otro día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo. Entonces, nada, no está en mis manos. Lo que está en mis manos es hacer que el equipo compita, se entregue y hoy vi un compromiso de parte de los jugadores que a mí me gustó”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Cabe mencionar que el siguiente compromiso del Rebaño Sagrado será el próxmo sábado 14 de marzo ante Santos Laguna, dentro de la Jornada 11, a celebrarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.