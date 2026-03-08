El Club Deportivo Guadalajara se impuso 2-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco en una edición más del Clásico Tapatío. El Rebaño Sagrado consiguió una victoria importante gracias a las anotaciones de Armando González y Ángel Sepúlveda, resultado que le permite seguir sumando unidades y mantenerse cerca de los puestos más altos de la tabla general.

Tras el resultado, las redes sociales no tardaron en reaccionar y se inundaron de memes dirigidos a los “Zorros” por la derrota. Sin embargo, Chivas tampoco se salvó de las bromas, ya que algunos aficionados los compararon con el América debido a que les marcaron dos penales a favor.

Cabe mencionar que los primeros en lanzar la burla fue el Club Deportivo Guadalajara, que en sus redes sociales compartieron una publicación destacando que se quedaron con la victoria “en casa”.

Posteriormente los seguidores de Chivas se sumaron a la fiesta y comenzaron a compartir memes para festejar que el equipo consiguió los tres puntos frente a uno de sus rivales más importantes.

Los mejores memes de la victoria de Chivas ante Atlas