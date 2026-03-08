Mientras Chivas no para de dar de qué hablar en la Liga MX tras volver a la victoria ante Altas, en Europa Óscar García Junyent es noticia porque será el nuevo entrenador de Ajax por lo que resta de la temporada. ¿Los directivos del equipo neerlandés saben cómo le fue al entrenador español cuando dirigió al Guadalajara en el 2025?

La historia marca que el Rebaño Sagrado decidió cambiar de rumbo cuando quitó a la directiva española en pleno Clausura 2025. Para el siguiente torneo Gabriel Milito se hizo cargo de tomar las riendas de un equipo que hoy se perfila a ser candidato al título.

En medio de este gran momento que tiene Chivas en el Clausura 2026, Óscar García Junyent da de qué hablar en Europa debido a que se convirtió en el nuevo entrenador de Ajax por lo que resta de la temporada. Esta decisión la tomó Jordy Cruyff luego de que haya despedido a Fred Grim.

Óscar García nuevo DT del primer equipo de Ajax. (Foto: IMAGO7)

“Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello”, reveló el directivo de Ajax. Y agregó: “Oscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Aún nos quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo juntos”.

¿Por qué Ajax decidió que Óscar García sea su DT?

Esta decisión final de Ajax no es casualidad debido a que estaba presupuestada cuando contrataron a Óscar García Junyent. En el acuerdo hay una cláusula que decía que él firmaba como entrenador de las fuerzas básicas, pero si llegaban a cesar al técnico del primer equipo él lo iba a reemplazar.