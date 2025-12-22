En Colima, Chivas lleva adelante la pretemporada para el Clausura 2026 con el objetivo de llevar de la mejor manera al 10 de enero cuando enfrente a Pachuca en la jornada 1 en el Estadio Akron. En medio de este contexto, Omar Govea habló en Chivas TV en el que implícitamente señaló que necesitaban un entrenador que los potenciarán, una faceta que no supieron pudieron cumplir Fernando Gago, Gerardo Espinosa y Óscar Garíca Junyent.

A lo largo del 2024 y el primer semestre del 2025 el Rebaño Sagrado se caracterizó por ser un equipo que tenía un rol apático en la Liga MX. Es más, tuvo que pasar un año para que el Guadalajara volviera a disputar directamente la Liguilla tras no poder lograrlo con cuatro entrenadores diferentes.

Con Gabriel Milito Chivas volvió a tener un rol protagónico en cada partido, va en busca de los resultados y los futbolistas dejan todo en la cancha. Por este motivo Omar Govea expuso el trabajo de Fernando Gago, Gerardo Espinosa y Óscar García Junyent debido a que implícitamente señaló que necesitaban de alguien que supiera potenciarlos.

Omar Govea es un pilar en las Chivas de Gabriel Milito.

“Nosotros sabíamos nuestro valor, pero no había llegado alguien a potenciarlo”, expresó el mediocampista en Chivas TV. Y agregó: “Y también la confianza que te da el cuerpo técnico te da para poder asumir un rol dentro del campo, tener control dentro del partido. Los resultados no se daban por errores nuestros, no porque un rival era mejor que nosotros. Era cuestión de cambiar el chip, de ver qué estábamos haciendo mal y poderlo cambiar. Por suerte se pudo cambiar en el medio de la temporada”.

Omar Govea destacó el tipo de equipo que es Chivas

En la misma entrevista, Omar Govea explicó que son equipo incómodo y que deben generar un buen trabajo para hacerles daño. “No solo somos un equipo que sabe jugar bien o que entiende las referencias posicionales bien, sino que además somos un equipo incómodo que es difícil de salir jugando, que si nos pueden generar peligro bajo un muy buen trabajo. Somos un equipo duro, incómodo”, analizó.