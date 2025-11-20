El paso de Gerardo Espinoza por el banquillo de las filas del Guadalajara resultó más breve de lo esperado; casi anecdótico. El “Loco” tomó las riendas del equipo hacia mitad del semestre pasado, tras la salida de Óscar García, pero no logró enderezar el rumbo del equipo y se despidió sin poder clasificar ni al Play-In.

Tras aquel fracaso, pocas pistas han salido a la luz sobre el futuro de Gerardo Espinoza, quien fuera entrenador del Tapatío en la Liga de Expansión MX y de la Selección Mexicana Sub-23. En los últimos días se supo que el “Loco” podría regresar a los banquillos, esta vez como estratega del Puebla.

El ciclo de Gerardo Espinoza como DT de Chivas constó de ocho partidos, apenas dos triunfos, tres empates y tres derrotas (Imago7)

La Franja se quedó sin entrenador tras la destitución de Hernán Cristante y además, recibió la negativa por parte de Benjamín Mora. De esta manera, se habla de que Gerardo Espinoza es una de las opciones junto al argentino Jorge Almirón, aunque de momento no hay una decisión tomada por parte de la directiva.

El desafío no sería nada sencillo para Espinoza en caso de aceptar el proyecto del Puebla, ya que los camoteros vienen de terminar como colistas en la fase regular del Apertura 2025.

Gerardo Espinoza ya fue DT de Puebla… ¡por un día!

Cabe recordar que en el pasado reciente, los destinos de Gerardo Espinoza y Puebla estuvieron muy cerca de unirse. El entrenador mexicano aceptó dirigir a la Franja en 2023, pero luego se supo que estaba impedido por reglamento, ya que había entrenado a la Selección Sub-23 en ese mismo semestre, por lo que el acuerdo quedó descartado pocas horas más tarde.