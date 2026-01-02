Chivas por fin estaría encontrando la luz al final del túnel debido a que algunos de los jugadores que colocaron como transferibles estarían cerca de asegurar su salida de la institución rumbo a otros clubes, en donde el futuro de Érick Gutiérrez parece que por fin se esclarecerá.

Previo al arranque de la pretemporada, la directiva del Guadalajara reveló cuáles jugadores no entraron en planes para el Clausura 2026, en donde los jugadores más destacados fueron Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Alan Pulido, en donde los dos primeros ya estarían avanzando para concretar su salida.

El Guti es uno de los jugadores con mayor prestigio en el futbol mexicano debido a su experiencia por Europa, por lo que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el destino del mediocampista estaría muy cerca de la MLS, en concreto con el equipo de San Diego FC.

“Érick Gutiérrez, con quien el cuerpo técnico de Gabriel Milito no estuvo de acuerdo con el jugador, entraron en una disyuntiva y a final de cuentas se tomó la determinación de que salga de la institución.

“Han sonado algunas posibilidades para el sinaloense, entre ellas la de regresar a Pachuca, pero la más fuerte y más insistente que hasta ahora sigue siendo la principal alternativa es que Guti se vaya a jugar a los Estados Unidos.

“San Diego ha sido uno de los principales nombres que ha surgido en torno al jugador. Es la posibilidad, hoy por hoy, lo más real y más certero en el futuro de Érick Gutiérrez”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué en Chivas ya no quieren a Érick Gutiérrez?

La realidad es que la directiva rojiblanca no tenía en mente el desprenderse del Guti en este mercado de fichajes; sin embargo, una mala actitud que habría registrado el mediocampista contra Gabriel Milito habría ocasionado una ruptura entre ambos, por lo que el argentino habría pedido su salida del plantel para el Clausura 2026.