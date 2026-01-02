Chivas está tratando de realizar una depuración de su plantel para este Clausura 2026, en donde la prioridad es quedarse con jugadores comprometidos y que sean del agrado de Gabriel Milito; sin embargo, Alan Pulido estaría dispuesto a golpear al club tras enterarse de que no entra en planes.

Desde hace varias semanas, se confirmó que el Guadalajara ya no tenía contemplados a varios elementos, entre los que sobresalía Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Alan Pulido, en donde el único que no estaría buscando nuevo equipo sería el delantero tamaulipeco.

Es por eso que el director de Récord, Carlos Ponce de León, ventiló el plan que tiene Puligol para el próximo año y es seguir cobrando su sueldo tal y como está, ya que no tiene intenciones de abandonar al conjunto rojiblanco, ni de bajar su salario para poder encontrar cabida en otra institución.

“Con contrato vigente, me cuentan que contrario a los otros futbolistas pesados del Guadalajara que no entran en planes, Puligol está muy cómodo en la Perla Tapatía sin buscar equipo, pues no le interesa otro acomodo fuera.

“Tampoco está dispuesto a bajarse el salario para tener minutos este inicio de 2026, Pulido quiere que se cumpla su contrato y ya después verá. Así que es muy probable que Chivas se tenga que chutar el salario de Alan este Clausura. Veamos”, escribió el comunicador en su columna en el medio antes citado.

Alan Pulido disfrutó del fin de año sin preocupaciones (ESPECIAL)

¿Cuánto gana Alan Pulido en Chivas?

Aunque no existen versiones oficiales de estos temas, extraoficialmente varios insiders que cubren el día a día del Guadalajara aseguran que el salario del delantero de 34 años es de 1.8 millones de dólares al año, por lo que se vuelve impagable para la mayoría de los clubes de la Liga MX.