La carrera del futbolista no suele ser tan larga, por lo que muchos jugadores deciden mantenerse ligados al mundo del balompié, pero en otra trinchera, en donde cada vez más y más elementos deciden sumarse a los medios de comunicación, en donde este querido exjugador de Chivas estaría por anunciar un cambio importante.

Rafael Márquez Lugo es uno de los futbolistas que ha despertado más cariño entre los aficionados debido a su entrega y calidad que puso a disposición del equipo en uno de los momentos más complicados de la institución, por lo que sigue siendo identidicado con los colores rojiblancos.

Desde que se retiró en el 2015, el exgoleador se sumó a la cadena Fox Sports para convertirse en analista de dicha televisora; sin embargo, su ciclo en dicho canal estaría por concluir y según el columnista de Récord, el Francotirador, su destino estaría en Fox Tubi.

“Resulta queRubén Rodríguez no llegará solo, pues también aterrizará en el canal que opera en Santa Fe con otro exFSM, un futbolista que se supo desarrollar en el micrófono como cuando fue goleador en la cancha: Rafa Márquez Lugo. A romperla”, escribió el colaborador en su columna del 1 de enero.

¿Cómo le fue a Rafael Márquez Lugo en Chivas?

El delantero llegó como refuerzo para el Apertura 2012, cuando el club vivía una severa crisis futbolística, convirtiéndose en ídolo de manera inmediata gracias a su entrega y alta efectividad frente a las porterías rivales, llevando al Rebaño a la Liguilla de ese torneo.

Posteriormente, el atacante sufrió una lesión de rodilla de la cual no pudo recuperarse, regresando a la actividad de manera intermitente, por lo que decidió ponerle fin a su carrera en abril del 2015.