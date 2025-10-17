La Fase Regular del Torneo Apertura 2025 está llegando a su fin y el Club Deportivo Guadalajara buscará un lugar a la Fiesta Grande, pero Rafa Márquez Lugo mencionó en el programa ‘La Última Palabra’ que no tienen plantel para pelear los primeros lugares de la tabla general.

“Sería una sorpresa, es un equipo grande y siempre tienes que estar exigiéndole, esta gran afición lo que quiere es que entre directo; aquí en el análisis de esos cinco poderosos, los que tienen los mejores planteles y después hay otro grupo de equipos y ahí es donde está Guadalajara nos guste o no, cuando analizas el plantel”, señaló.

El exjugador de Chivas, recalcó que la calidad de plantel con el que cuenta Gabriel Milito no es suficiente para meterse directo a la Liguilla, pero si lo hace será un gran mérito del estratega argentino.

“Yo no veo que tenga plantel para pelearle a esos primeros cinco, en el papel sí, cuando ves la calidad de la plantilla… Sería un grandísimo trabajo de Milito si los logra meter en los primeros lugares”, finalizó.

Chivas se encuentra en la novena posición de la tabla general.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Apertura 2025?

En estos momentos, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la novena posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 17 unidades, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. Cabe mencionar que este sábado se enfrentarán a Mazatlán FC dentro de la Fecha 13, en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.