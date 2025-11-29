Chivas continúa su camino en la Liguilla del Apertura 2025, pero al mismo tiempo ya trabaja en el armado del plantel para el Clausura 2026. Entre los nombres que han surgido como posibles refuerzos, hay dos en los que el Guadalajara tiene serias posibilidades, pero ambos involucran a los Rayados. Ahora, esas opciones podrían complicarse o incluso desmoronarse por culpa de Sergio Ramos.

De acuerdo con diversos reportes alrededor del Monterrey, Sergio Ramos habría decidido poner fin a su etapa como jugador de Rayados para buscar nuevos retos en su carrera, dejando al Club al final del torneo como agente libre, pues el defensa español intentaría una última y milagrosa posibilidad de ser llamado al Mundial de 2026 participando en una Liga de Europa.

Esta situación afecta directamente el posible fichaje de Víctor Guzmán. Aunque todavía no se ha reportado una negociación formal entre Chivas y Monterrey, se sabe que el joven defensor pidió salir del club, y el Guadalajara es uno de los destinos que más encajan en su perfil. Sin embargo, si Sergio Ramos deja a los Rayados, la directiva difícilmente permitirá la salida de otro central en el mismo mercado.

Además, Sergio Ramos es actualmente el jugador mejor pagado de la institución regiomontana. Su salida liberaría una parte importante del presupuesto, lo que permitiría al Monterrey incrementar su oferta por Brian Gutiérrez, mediocampista del Chicago Fire por el que Chivas ya presentó una propuesta formal. Con ese espacio salarial, Rayados podría superar tanto la oferta económica para el club como el sueldo para el jugador, complicando seriamente la operación para el Rebaño.

Javer Mier se caracterizó en el mercado de verano por preferir la calidad a la cantidad

Ahora queda por ver qué movimientos realizará Javier Mier durante este mercado invernal. En verano, las incorporaciones fueron un éxito, por lo que la expectativa es que, aunque no lleguen muchos, sí arriben refuerzos de calidad que fortalezcan el proyecto de Gabriel Milito, el cual ya demostró su enorme potencial en el Apertura 2025.