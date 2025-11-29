La Dirección Deportiva de Chivas, encabezada por Javier Mier, ya trabaja en la planeación de altas y bajas para el Clausura 2026, y de acuerdo con reportes internos del club, Gabriel Milito habría solicitado tres refuerzos muy específicos. Entre ellos destaca un defensa central con buena salida de balón, precisión en los pases y capacidad para conducir desde el fondo, una pieza clave para el estilo que busca implantar el técnico argentino.

El perfil de Víctor Guzmán encaja mejor que el de Eduardo Águila.

Desde hace meses, uno de los nombres más mencionados ha sido el de Eduardo Águila, un defensor joven y con proyección, aunque tal como analizamos en Rebaño Pasión, no supera en métricas relevantes a los centrales que ya tiene el Guadalajara. Sin embargo, en las últimas horas surgió una opción mucho más alineada a lo que Milito pretende en su sistema defensivo.

Se trata de Víctor Guzmán, defensa del Monterrey, quien ha perdido protagonismo bajo el mando de Domènec Torrent, situación que lo habría llevado a pedir su salida. Pero el caso tomó más fuerza cuando, en redes sociales, Guzmán borró sus historias destacadas relacionadas con Rayados y comenzó a seguir a Javier Mier en Instagram, un movimiento que desató inmediatamente los rumores sobre un interés de Chivas y el deseo del jugador de buscar nuevos horizontes.

Al igual que Águila, Guzmán tiene 23 años. No obstante, su perfil encaja mejor junto a los de Romo y Campillo, pues sobresale notablemente en duelos aéreos, pases hacia adelante y conducción. Además, entre sus puntos fuertes destacan las posesiones ganadas y los pases progresivos, rubros en los que presenta números muy similares a los de Campillo, lo que lo convertiría en un complemento ideal dentro de la zaga rojiblanca.

Chivas y Rayados están compitiendo directamente por el fichaje de Brian Gutiérrez

Habrá que esperar para saber si existe una negociación formal entre Rayados y Chivas, especialmente porque este viernes se confirmó que el Rebaño presentó una oferta por Brian Gutiérrez, mediocampista del Chicago Fire. Esto colocaría a ambas directivas en competencia directa por refuerzos, un escenario que podría influir en cualquier operación relacionada con Guzmán.