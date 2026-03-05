Chivas se enfrentará la noche de este sábado a uno de sus rivales más importantes de la Liga MX, el Atlas, en un partido que puede marcar un punto de inflexión para el Guadalajara en el Clausura 2026. Después de las derrotas ante Cruz Azul y Toluca, el Rebaño Sagrado buscará volver a la senda del triunfo en el Estadio Jalisco, y los propios jugadores han dejado claro el sentimiento dentro del vestidor: no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague.

Chivas se medirá al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Así lo dejó entrever José Castillo durante la conferencia de prensa de este miércoles, en la que también participó Efraín Álvarez. El defensor rojiblanco explicó que, aunque dentro del equipo no ven al Atlas como un rival diferente al resto, sí tienen claro que necesitan quedarse con los tres puntos. Primero por la exigencia que implica vestir la camiseta de Chivas y, además, porque desean dar ese golpe de autoridad que confirme que el Guadalajara sigue siendo uno de los principales candidatos al título.

Castillo también confesó que dentro del plantel veían el partido contra Toluca como una oportunidad perfecta para demostrar el verdadero potencial del equipo al enfrentarse al vigente bicampeón del futbol mexicano. Sin embargo, tras la derrota y la autocrítica que hicieron en el vestidor, el objetivo ahora es claro: recuperar terreno y volver a sumar de a tres ante el Atlas, demostrando que el Rebaño Sagrado no bajará los brazos en la pelea por el campeonato.

“Este sábado tenemos otra maravillosa oportunidad en puerta para dar un manotazo sobre la mesa, que coincide con un Clásico, no me imagino un mejor escenario para revertir la situación, para desplegar un buen futbol y para retomar todo lo bueno que estábamos haciendo”, dejó en claro Castillo sobre la importancia que tendrá el duelo ante los rojinegros.

En el papel, Chivas llega al Clásico Tapatío como favorito para quedarse con la victoria. El Guadalajara ha mostrado mayor poder ofensivo a lo largo del torneo y se enfrentará a un Atlas cuya defensa ha mostrado debilidades en varias jornadas. Por ello, los jugadores rojiblancos saben que deberán hacer valer ese favoritismo en la cancha sin caer en excesos de confianza si quieren mantenerse en los puestos más altos de la Tabla General.

Armando González también tendrá motivación extra para dar un partidazo ante el Atlas

Además del contexto del torneo, hay un jugador que llegará especialmente motivado al Clásico Tapatío: Armando González. La Hormiga fue el gran protagonista del duelo entre ambos equipos el torneo pasado, cuando marcó un triplete en la victoria 4-1 del Guadalajara sobre los Zorros, actuación que lo impulsó en la tabla de goleo y terminó siendo clave para que conquistara el campeonato de goleadores.

En el actual Clausura 2026, el delantero rojiblanco sigue metido en la pelea con cinco anotaciones, lo que lo coloca como el segundo mejor anotador del torneo. Sin embargo, todavía se encuentra a cuatro goles de distancia del líder, Joao Pedro, por lo que una noche inspirada ante el Atlas podría volver a meterlo de lleno en la disputa y recortar distancias con el atacante italiano.